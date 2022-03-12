Мінус ще один: українські бійці знищили командний пункт російських окупантів
Джерело:Головнокомандувач ЗСУ
Українські захисники успішно ліквідували командний пункт російських окупаційних військ.
Відео розгрому позиції російських окупантів оприлюднив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
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В якому саме регіоні російські бойовики залишилися без командного пункту, Залужний не уточнив.
Мінус ще один командний пункт російських окупаційних військ на нашій території,
– сказав Головнокомандувач ЗСУ.
Наслідки ліквідації командного пункту окупантів: дивіться відео
Додамо, що на сторінці Міноборони 12 березня оприлюднили відео, як наші артилеристи ліквідовують техніку ворога.
Наші Збройні Сили не лише знищують ворожу техніку, але й забирають певні трофеї. До прикладу, оперативне командування "Північ" 10 березня повідомило, що на Чернігівщині один з підрозділів переміг в бою окупантів. Це сталося попри те, що сили росіян переважали.
У результаті цього бою ми тепер маємо 10 робочих танків, зенітно-ракетний комплекс та броньовану евакуаційну машину. Вірте у своїх захисників! Разом до перемоги,
– написали у командуванні.
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