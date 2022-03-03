Мінус яхта окупантів: французи конфіскували судно глави "Роснафти" та друга Путіна Сєчіна

Російським окупантам з вищих ешелонів доведеться забути про розкішне життя у Європі. Окрім санкцій їм доведеться зіштовхнутися із розслідуваннями про походження своїх коштів.

Російські олігархи продовжують зазнавати краху у Європі. Рішення їхнього друга Путіна розпочати воєнний наступ на Україну коштуватиме їм та всій країні-агресору дуже дорого.

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Яхту Сєчіна арештували

Вже відчув на собі наслідки за початок повномасштабної війни в Україні й друг Путіна та глава "Роснафти" Ігор Сєчін. Про відпочинок на своїй яхті йому доведеться забути, хоча незабаром олігарх зустрінеться з більш серйозними проблемами.

Міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер повідомив, що вони конфіскували яхту Ігоря Сєчіна. Судно затримали у порту Ла-Сьйота, що в Середземному морі.

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