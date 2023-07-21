Мінування перевищує інші регіони в десятки разів: у МВС розповіли про ситуацію на Запоріжжі

Російські військові продовжують щоденно обстрілювати Україну з усієї можливої зброї. Внаслідок цього значна площа нашої країни буквально всіяна вибухонебезпечними предметами. Найгірша ситуація на Запоріжжі.

На цьому в інтерв'ю "Радіо Свободі" наголосив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. За його словами, рівень мінування на Запоріжжі у десятки разів більший, ніж в інших регіонах нашої країни.

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Масштаби мінування вражають

Таке замінування, яке робить ворог на території Запорізької області, і наступ зараз це показує, у десятки разів перевищує замінування, наприклад, Чернігівської чи Сумської областей, де також ворог мінував території,

– підкреслив міністр.

Він також зазначив, що вибухотехніки продовжують роботу на Київщині. За словами міністра, територія, яку використовують українці в регіоні, практично очищена. Водночас на розмінування очікують ще тисячі гектарів полів.

Тому ми чекаємо на машини механічного розмінування, для роботи на полях,

– додав Клименко.

Зауважимо, що напередодні наші військові спілкувалися з журналістами. Вони якраз розповідали, як німецькі інструктори вчили їх долати мінні поля.

Експерти не розуміють масштабів мінування

Як зазначили наші військові, інструктори з Німеччини танкістам пропонують "просто об'їжджати" мінні поля. Але проблема полягає в тому, що вибухонебезпечні не шматки територій по 100 – 200 метрів, а цілі гектари.

Ми їх запитуємо, як ви проходите мінні поля. Вони нам пояснюють, що їх потрібно просто об'їжджати. На їхніх картах прописані мінні поля розміром 100 на 200 метрів. Але у нас такого немає, у нас гектари цих мінних полів, розумієте?

– кажуть військові.

Зауважимо, що ситуація з замінуванням територій України вкрай складна. До прикладу, у травні 2023 року повідомляли, що близько 30% нашої держави замінована. Варто розуміти, що наразі наша країна – лідер за площею територій, всіяних вибухонебезпечними предметами. На кінець весни йшлося про площу в 174 тисяч квадратних кілометрів.