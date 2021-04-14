Для підтримки стартапів: Мінветеранів хоче створити Український ветеранський фонд

Міністерство у справах ветеранів винесло на громадські обговорення проєкт постанови про утворення Українського ветеранського фонду. З нього виділятимуть гроші на допомогу ветеранам для їх ініціатив.

Що відомо про фонд

Український ветеранський фонд – це бюджетна установа, яка надаватиме підтримку проєктам, стартапам та іншим ініціативам. Мовиться про ветеранів війни, постраждалих учасників Революції Гідності та членів сімей загиблих.

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За словами міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної, утворення Українського ветеранського фонду допоможе залучити фінансові ресурси для реалізації проєктів, спрямованих на реінтеграцію ветеранів до активного суспільного життя та відновлення їх здоров'я. Мовиться також про підвищення професійного і освітнього рівня ветеранів та ведення підприємницької діяльності.

Створення фонду свідчитиме про докорінну зміну ветеранської політики з боку держави. Він буде стартовим майданчиком для підтримки ветеранського бізнесу, зокрема, – й шляхом надання міжнародної технічної допомоги,

– заявила Лапутіна.

Вона додала, що прозорість та публічність діяльності, ефективні елементи контролю й аудиту з боку донорів мають забезпечити довіру до фонду.

Додамо, що фонд буде неприбутковою організацією. Вона фінансуватиметься:

коштом державного бюджету,

добровільних внесків урядів,

агентств та установ іноземних країн,

міжнародних фінансових та інших організацій,

цільових грантів,

коштом інших донорів,

благодійних внесків та інших джерел.

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Керівництво фонду

Органами управління фонду будуть наглядова рада і дирекція. До складу наглядової ради входитимуть 9 осіб – по 3 представники від Мінветеранів, від громадських об'єднань ветеранів та членів їх сімей, та від міжнародних донорів, які співпрацюють з Мінветеранів та Фондом.

Їх обиратимуться на 3 роки. Крім того, обрані представники не зможуть обіймати посаду понад 2 терміни поспіль.