Мін'юст арештував майно та рахунки ексголови Верховного суду Князєва

Державна виконавча служба Мін'юсту арештував все майно та рахунки ексглави Верховного Суду Всеволода Князєва. Адже в бюджет мають стягнути 1 мільйон гривень незаконно отриманого подарунка.

У міністерстві повідомили, що ексглава Верховного суду не виконав постанови Печерського районного суду та не передав в бюджет незаконно отриманий подарунок.

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Чому Мін'юст арештував майно та рахунки Князєва

Заступник глави Мін'юсту Андрій Гайченко заявив, що Державна виконавча служба Міністерства юстиції України наклала арешт на:

усе майно колишнього голови Верховного суду;

на банківські рахунки Всеволода Князєва.

За словами заступника міністра, рішення ухвалили у зв'язку із невиконанням колишнім главою Верховного суду постанови Печерського районного суду міста Києва, яка передбачала конфіскацію в дохід держави незаконно отриманого подарунка в розмірі 906 600 гривень.

За даними Мін'юсту, Всеволод Князєв зареєстрував 4 одиниці нерухомого майна у Миколаєві та Миколаївській області.

Міністерство зазначило, що у грудні 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол щодо ексголови Верховного суду про адміністративне правопорушення за порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків.

Всеволод Князєв отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі (Липки) міста Києва площею 133 квадратний метр за ціною, суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла,

– повідомляли в НАЗК.

З кінця 2017 року суддя, згідно з договором оренди, винаймав квартиру для проживання із щомісячною платою в 1 тисячу гривень. Саме різниця у фактичній та ринковій вартості оренди була цим незаконним подарунком.

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