Мін'юст роздає конфісковані іномарки: хто може отримати

Виконавча служба Міністерства юстиції віддає 7 конфіскованих автомобілів. Іномарки можна отримати абсолютно безплатно.

Заявку на отримання певного авто варто подати до 29 грудня – 10 січня у різних містах України. Проте отримати транспорт можуть лише певні організації й категорії.

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Які автомобілі можна отримати

Отримати допомогу від держави можуть діти, позбавлені батьківського піклування; заклади, у яких виховуються діти-сироти; дитячі будинки сімейного типу, а також:

заклади охорони здоров'я;

військові формування;

прийомні сім'ї.

Зокрема, віддають автомобілі: Renault Clio (1998 року випуску), Renault Clio (1992 року випуску), Alfa Romeo 147 (2003 року випуску), Skoda Octavia (2000 року випуску), Fiat Multipa (2000 року випуску), Оpel Zafira-а (2003 року випуску) та BMW 528 (1997 року випуску).

Іномарки: резонансні випадки

У Києві у співробітника Кабміну викрали недешеве авто прямо біля будинку. Уранці співробітник уряду не побачив своєї машини на місці, де він її залишив.

На Закарпатті чоловік втратив унікальний MASERATI через "липове" доручення. Вартість спорткару оцінили у понад пів мільйона гривень.

Народна депутатка внесла в електронну декларацію Infiniti QX50 як сільгосптехніку. Позашляховик вона придбала за 212 тисяч гривень. Вона сказала, що це трапилось через збій.

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Згідно із законом "Про виконавче провадження", майно, яке передається безоплатно, може бути відчужене лише за умови сплати мита та інших податків і зборів. Як відомо, безплатно віддають майно, яке не змогли реалізувати в інший спосіб.