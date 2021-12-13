Мін'юст роздає конфісковані іномарки: хто може отримати
Джерело:OpenMarket – СЕТАМ
Виконавча служба Міністерства юстиції віддає 7 конфіскованих автомобілів. Іномарки можна отримати абсолютно безплатно.
Заявку на отримання певного авто варто подати до 29 грудня – 10 січня у різних містах України. Проте отримати транспорт можуть лише певні організації й категорії.
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Які автомобілі можна отримати
Отримати допомогу від держави можуть діти, позбавлені батьківського піклування; заклади, у яких виховуються діти-сироти; дитячі будинки сімейного типу, а також:
- заклади охорони здоров'я;
- військові формування;
- прийомні сім'ї.
Зокрема, віддають автомобілі: Renault Clio (1998 року випуску), Renault Clio (1992 року випуску), Alfa Romeo 147 (2003 року випуску), Skoda Octavia (2000 року випуску), Fiat Multipa (2000 року випуску), Оpel Zafira-а (2003 року випуску) та BMW 528 (1997 року випуску).Зауважте! Згідно із законом "Про виконавче провадження", майно, яке передається безоплатно, може бути відчужене лише за умови сплати мита та інших податків і зборів. Як відомо, безплатно віддають майно, яке не змогли реалізувати в інший спосіб.
Іномарки: резонансні випадки
- У Києві у співробітника Кабміну викрали недешеве авто прямо біля будинку. Уранці співробітник уряду не побачив своєї машини на місці, де він її залишив.
- На Закарпатті чоловік втратив унікальний MASERATI через "липове" доручення. Вартість спорткару оцінили у понад пів мільйона гривень.
- Народна депутатка внесла в електронну декларацію Infiniti QX50 як сільгосптехніку. Позашляховик вона придбала за 212 тисяч гривень. Вона сказала, що це трапилось через збій.
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