Мир між рідними, мир між братами, – Зеленський звернувся до білорусів

В мережі почали говорити про те, що ввечері 11 березня російські військові можуть атакувати Україну. Володимир Зеленський звернувся до білорусів та нагадав, що важливо мати мир між країнами.

Президент України виступив перед польським Сеймом з історичною промовою, в якій звернувся і до білорусів.

До теми Білоруські війська можуть почати вторгнення вже о 21:00 11 березня

За його словами, за 16 днів цієї війни українцям дуже допомагає Польща.

Це дозволяє мені сказати зараз важливі слова. Слова про те, що між нашими народами панує справжній мир. Мир між рідними. Мир між братами. І зараз я дуже хочу, щоб ці слова почули наші спільні сусіди – білоруси,

– наголосив Зеленський.

Президент повторив, що важливий мир між братами – "Ми маємо до цього прийти і з ними! Ми прийдемо обовʼязково!".

До слова, текст промови українського президента перед польським Сеймом оприлюднив у мережі Андрій Сибіха. Він зазначив, що це – ще один історичний виступ Володимира Зеленського. Деталі – читайте за посиланням.

Важливо – дивіться звернення Арестовича до білорусів: