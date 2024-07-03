Україна не готова поступитись територіями Росії, але прислухається щодо порад про мир, - Єрмак

Голова Офісу президента заявив, що Україна не буде поступатися Росії своїми територіями. Втім, українська влада готова прислухатися до будь-яких порад щодо встановлення "справедливого миру".

Андрій Єрмак відповів на запитання про заяву кандидата в президенти США Дональда Трампа про те, що він може швидко завершити війну в Україні. Він наголосив, що Україна готова лише до справедливого закінчення війни.

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Україна не піде на компроміс

Візит Єрмака відбувся перед самітом НАТО, який пройде наступного тижня в столиці США, Головною темою на ньому, як очікується, буде Україна.

Ми не готові йти на компроміс заради дуже важливих речей і цінностей. Незалежності, свободи, демократії, територіальної цілісності, суверенітету,

– сказав Єрмак.

Його також запитали, як він оцінює можливість того, що Трамп зможе зупинити війну. Глава Офісу президента відповів, що "чесна відповідь – я не знаю. Подивимося".

Єрмак також додав, що Україна співпрацюватиме з новою адміністрацією США щодо надання підтримки. Він додав, що Україна отримала підтримку двох партій у Вашингтоні, а опитування показали, що більшість американців все ще підтримують Україну після двох років війни.