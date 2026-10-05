ЗСУ працюють над посиленням позицій України: Мусієнко про умови для перемовин і виснаження Росії

Збройні сили України виконують завдання задля того, щоб на будь-яких переговорних майданчиках диктувати власні умови, а не приставати на вимоги ворога.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив військовослужбовець та військовий аналітик Олександр Мусієнко.

Головні умови України для мирних переговорів

Українська армія зосереджена на формуванні сильної позиції для держави, аби у майбутніх переговорних форматах вимагати врахування саме українських інтересів. Олександр Мусієнко наголосив, що ключовою метою українського спротиву є завдавання ворогу таких збитків, які змусять його піти на поступки.

За словами Мусієнка, на сьогодні основними першочерговими умовами з боку України є: досягнення припинення вогню, енергетичне перемир'я та безпека в Чорному морі. Натомість країна-агресорка свідомо затягує час і відкладає будь-які консультації, намагаючись покращити власне становище.

Війна триває, тому що ми не погоджуємося з тим, що нам нав'язує ворог, і формуємо власні пункти, фактично для перемовного процесу та власні умови. І на цьому сьогодні йде концентрація, і ми маємо, скажімо, певні успіхи в цьому, і плануємо їх надалі розвивати,

– підкреслив військовий.

Він зауважив, що обсяг і характер поступок з боку Росії безпосередньо залежатимуть від спроможності України чинити системний тиск та виснажувати противника, а також від стійкості українців під час терористичних атак ворога.

Сьогодні Збройні Сили України якраз і концентруються на тому, щоби цей рівень втрат і збитків для Росії, як держави, вів її, зрештою, до стратегічної поразки. Це може зайняти час. Ми розуміємо, що це не так легко. Ворог, який проти нас воює, доволі потужний, і вони демонструють готовність продовжувати цю війну,

– резюмував Олександр Мусієнко.

Як Україна посилює свої позиції?