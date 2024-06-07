Пріоритет – F-16: у Повітряних силах розповіли, як Україні допомогли б літаки Mirage 2000

Україна може отримати літаки Mirage 2000 від Франції. Вони могли б використовуватися для завдання ударів по повітряних і наземних цілях.

Водночас речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону не став коментувати заяву щодо того, чи Україна отримає літаки Mirage 2000. Він наголосив, що наразі для українських захисників пріоритетом є F-16, передає 24 Канал.

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Як можуть допомогти Mirage 2000 ЗСУ

Євлаш наголосив, що в Повітряних силах наразі не коментують слова іноземних лідерів, а будуть чекати, поки з'являться офіційні заяви військово-політичного керівництва України. Наразі українські захисники працюють з тими силами й засобами, які мають на озброєнні, або на які розраховують від партнерів.

Зараз ми розраховуємо, звичайно, на F-16. Це наш основний літак, який незабаром має прибути в Україну. Ми чекаємо, звичайно, й на ракети до нього, оскільки цей літак зараз є основним. З ним можна ефективно виконувати поставлені бойові задачі,

– заявив Євлаш.

Однак у Повітряних силах не стали виключати можливості того, що в майбутньому Україна зможе отримати й інші літаки та системи. Говорячи про Mirage 2000, Євлаш додав, що, як і будь-які сучасні літаки, вони здатні виконувати різні бойові завдання. Так, французькі літаки можуть завдавати як повітряних, так і наземних ударів.

Звісно що, цей літак є досить сучасним, однак, як я і зазначив раніше, F-16 зараз є пріоритетним типом літаків для нас,

– резюмував речник Повітряних сил.

Літаки Mirage 2000 для України

Макрон наголосив, що Франція регулярно допомагає Україні чинити спротив російським загарбникам. Й хоча ескалації не варто допускати, втім, під час зустрічі з Володимиром Зеленським французький очільник запропонує навчання пілотів та оголосить про нову співпрацю.

"Якщо говорити дуже конкретно, то завтра під час моєї зустрічі із Зеленським ми збираємося розпочати нову співпрацю, і ми надамо Mirage 2000 та запропонуємо навчити пілотів", – заявив Макрон.

Відомо, що Україна отримає модернізовану версію винищувачів – Mirage 2000-5. Літаки планують передати до кінця року, а програма навчання українських пілотів триватиме 5 – 6 місяців.