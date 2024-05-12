У Миргороді чули вибух під час тривоги, на Полтавщину летять нові ракети

В Україні оголосили про загрозу балістики, тривога в багатьох областях. Що відомо про вибухи в Миргороді увечері 12 травня – розкаже 24 Канал.

Це повторна загроза балістики за сьогодні. Під час попередньої тривоги ракети летіли на Дніпропетровщину, та були збиті. А зранку злітав МіГ, через що червоною стала вся Україна.

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Що відомо про вибух у Миргороді

Увечері пів України охопила тривога, як і декілька годин тому. Про вибух у Миргороді на Полтавщині повідомили кореспонденти Суспільного о 20:47.

Повітряні сили о восьмій попередили про про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Через сорок хвилин написали, що на Полтавщину летить ракета. Третє повідомлення стосувалося загрози безпосередньо для міста.

Миргород – в укриття!

– закликали ПС.

На цю мить поки немає нових деталей, але 24 Канал обов'язково повідомить читачів, щойно стане відомо більше подробиць про вибух у Миргороді.

Окупанти знову обстрілюють Полтавську область

О 21:13 Повітряні сили попередили, що область знову під ударом: ракета летить через Сумщину в напрямку Полтавщини. І наголосили, щоб миргородці не залишали укриттів, бо загроза для міста не минула.

Моніторингові канали припустили, що це може бути крилата ракета. Імовірно, її збили, хоча поки немає офіційного підтвердження.

На Полтавщині триває повітряна тривога. Також в області чули звуки вибухів. Не нехтуйте власною безпекою. До відбою перебувайте в укриттях! Віримо в наші Сили оборони!

– написав глава Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Де зараз тривога

Цього разу тривога охопила менше областей і має такий вигляд:

Карта тривог на 20:37 / Карта повітряних тривог

Не нехтуйте безпекою і пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога!