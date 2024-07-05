У Миргородській громаді чули вибух

Вранці 5 липня в Полтавській області чули вибух. Зазначається, що він пролунав у Миргородській громаді.

Перед цим Повітряні сили України повідомляли про швидкісну ціль на Полтавщину.

Дивіться також Успіхи ЗСУ на Донеччині, російська ДРГ на Харківщині: як змінилася лінія фронту за тиждень

Вибух на Полтавщині

Приблизно о 10:20 жителі Миргородської громади повідомили про вибух. Там була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили попереджали про загрозу.

Швидкісна ціль на Полтавщині курсом на Кіровоградщину,

– повідомили ПС о 10:08.

Моніторингові пабліки зазначають, що це була балістична ракета. Ймовірно, йдеться про Іскандер-М. Там також фіксували роботу ворожого розвідувального дрона.

Вже о 10:36 монітори знову попередили про балістику курсом на Миргород. Пуски зафіксували з Курської області Росії. О 10:40 там знову пролунав вибух.

Зазначимо, що за останні тижні Миргород неодноразово опиняється під атакою росіян. Зокрема, 1 липня, російські пабліки повідомили про удар по аеродрому, заявивши про знищення Су-27. Однак ексречник Повітряних Сил Юрій Ігнат заявив, що не все так страшно як стверджує ворог. Він натякнув, що окупантів могли ввести в оману за допомогою макетів та інших засобів.