В України з'явився обережний оптимізм щодо мирної угоди, – The Economist

Уперше за тривалий час Україна демонструє обережний оптимізм щодо можливості укласти мирну угоду з Росією. Тон переговорів змінився після неформальної зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Римі.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Economist.

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Чому в України з'явився обережний оптимізм

У виданні нагадали, що, за словами держсекретаря США Марко Рубіо, найближчий тиждень є "критичним" у переговорах щодо миру в Україні. Він також пригрозив, що Сполучені Штати вийдуть з перемовин, якщо прогресу не буде.

Як пише видання, Київ і Москва досі не змогли досягти компромісу між вимогою гарантій безпеки з боку України та прагненням Росії до публічної капітуляції Києва.

Попри це, джерела видання кажуть про появу нового імпульсу – українські перемовники вперше висловлюють обережний оптимізм.

І ця незначна впевненість України не випливає з віри в те, що Трамп незабаром принесе мир на віки. Швидше, вона походить від зміни настроїв.

Який вплив мала розмова Зеленського та Трампа у Римі

Останніми днями з'явилося відчуття, що Трамп нарешті "розкусив" главу Кремля Владіміра Путіна і, можливо, після довгого часу погроз та шантажу на адресу України почав поважати Зеленського.

За словами українських джерел, під час 15-хвилинної розмови у Римі Зеленський доніс до Трампа просте послання: Україна готова до безумовного припинення вогню, натомість Росія – ні, і президент США не повинен відмовлятися від миру, який лише він в змозі забезпечити.

Виглядає так, що Трамп почув це послання. На це вказує допис, який він одразу опублікував після зустрічі. У ньому американський лідер дорікнув Путіну в "затягуванні часу", що стало його найрізкішим висловлюванням на адресу Росії.

Як у США сприйняли анонсоване Путіним перемир'я на 9 травня

У виданні зауважили, що реакція Москви на ці слова була млявою. За словами американського чиновника, адміністрація Трампа не вражена останньою пропозицією Путіна про триденне припинення вогню з нагоди 9 травня.

Також відверте розлютування у Трампа викликала масштабна російська атака на Київ 24 квітня, під час якої ракета виготовлена в КНДР, забрала життя щонайменше 12 мирних жителів.

На початку процесу Трамп був дуже роздратований Зеленським. Тепер це змінилось – тепер він злиться на Путіна,

– зазначило американське джерело.

Водночас один із західних дипломатів висловив надію, що угоду про припинення вогню можуть підписати вже цього тижня.