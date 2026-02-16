Донбас і ЗАЕС: у ВРУ назвали головні умови мирної угоди

Член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів про хід переговорів та підкреслив найважливіші пункти мирної угоди. Він зазначив, що ніхто не виводитиме війська та не віддаватиме Росії території.

За словами Веніславського, росіяни за 4 роки змогли захопити понад 10% території, а зараз вони наполягають на виведенні військ з Донеччини. Для України це неприпустимо. Про це він повідомив в інтерв’ю для "РБК-Україна".

Що Веніславський розповів про мирну угоду?

Депутат повідомив про "присутність динаміки" в переговорах між Україною та Росією. Він зазначив, що росіяни нарешті почали говорити про конкретику, а не про "відірвані від життя речі".

Росіяни вже сіли за один стіл переговорів з нашою делегацією і почали говорити про якісь конкретні речі, абсолютно не відірвані від життя, як до цього було, а про предметну оцінку,

– заявив Веніславський.

Він також наголосив, що ключовими питаннями переговорів залишаються Донбас та контроль над Запорізькою АЕС. За словами депутата, для України оптимальним варіантом могла б стати мирна угода по лінії фронту з контролем Заходу за припиненням вогню, після чого перемовини можна продовжити дипломатично.

Веніславський вважає, що Росія у нинішньому вигляді, у якому розпочала війну, довго не протримається, тому Україна рано чи пізно поверне свої території.

Я думаю, що, попри отакі нереальні вимоги, вони все-таки рано чи пізно до якоїсь спільного знаменника разом з нами дійдуть. І як наслідок це буде укладання якогось миру, який відповідатиме національним інтересам України,

– зазначив депутат.

Веніславський зазначив, що простір для домовленостей про припинення вогню зростає. За його словами, українські аргументи посилюються, а вплив Росії на громадян зменшується.

