Не хочу, щоб мене завтра мобілізували, – Золкін відверто про завершення війни

Підписати мир із Росією без гарантій безпеки – означає просто відкласти наступну війну на кілька років. Росіяни ніколи не виконують домовленостей і підуть знову, щойно відчують, що можуть.

Журналіст Володимир Золкін пояснив 24 Каналу, щоб наступного разу Україна могла дати відсіч, потрібна професійна армія, достатнє озброєння і реальне фінансування, а не популістські заклики до миру.

Що буде, якщо підписати мир без реальних гарантій безпеки?

Завтра мене можуть призвати. Я не воїн, але піду як усі – знову вчитимуся розбирати автомат. Планувати щось на 3 місяці вперед неможливо, тому думати про кар'єру зараз – не на часі. Я хочу миру не менше за будь-кого іншого, але усвідомлюю, що не можна бігти підписувати з росіянами так званий мир без гарантій безпеки,

– сказав Золкін.

Підписання миру без гарантій безпеки під тиском означає лише тимчасову паузу – Росія врахує всі помилки та через певний час вдарить знову. Україна ж за цей час може просто не встигнути наростити ВПК до рівня, достатнього для відсічі.

"Всі хочуть миру – і я хочу, і не хочу, щоб мене завтра мобілізували. Але хай ті, хто кричить про швидкий мир, пояснять конкретно: на яких умовах? Бо віддати Слов'янсько-Краматорську агломерацію просто так – це не мир, це капітуляція. Популізм без конкретики вже просто задовбав", – сказав Золкін.

Чи зупинить Росію вихід України з Донецької області?

Вийти з Донецької області в надії, що Росія зупиниться – це ілюзія. Достатньо згадати Чечню, де після перемоги Ічкерії та Хасав'юртівських угод Росія просто перегрупувалась і через 6 років вдарила знову.

Зараз Росії не знадобиться навіть 6 років для нового удару. І хай ніхто не вдає, що все знає наперед – станом на 23 лютого 2022 року жоден "експерт" не передбачив повномасштабного вторгнення, крім Буданова. Але хто його слухав,

– наголосив Золкін.

Росіяни ніколи не виконують домовленостей і завжди йдуть війною туди, де вважають це можливим. Ціль Росії ніколи не обмежувалася Донецькою областю – про це свідчать плани захопити Київ у перші дні війни, а всі подальші кроки – лише спроби зберегти обличчя Путіна.

Росія планувала захопити Київ і навіть везла спецпідрозділ з гумовими кийками для "наведення порядку", що доводить, що ціль була повна окупація. Тому підписання миру з виходом з Донецької області нічого не гарантує.

Зверніть увагу! Американський ветеран Престон Стюарт вважає, що членство України в НАТО з розміщенням союзницьких сил може стати єдиним реальною перепоною для Путіна. Переговори ж не дають результату, бо не зачіпають ключові питання територіального контролю та безпекових гарантій.

Що ще відомо про гарантії безпеки для України від партнерів?