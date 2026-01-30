Укр Рус
24 Канал Новини України "Щось відбувається між США та Іраном": переговори з росіянами можуть перенести
30 січня, 12:11
3

"Щось відбувається між США та Іраном": переговори з росіянами можуть перенести

Поліна Буянова
Основні тези
  • Переговори між Україною та Росією, заплановані на 1 лютого в Абу-Дабі, можуть бути перенесені через ситуацію між США та Іраном.
  • Новий склад російської делегації був вищого рівня, що давало надію на більш предметне обговорення.

Наступний раунд переговорів України та Росії в Абу-Дабі запланований на неділю, 1 лютого. Водночас дата та місце зустрічі можуть змінитися.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами.

Читайте також Залишиться один пункт, – ексглава МЗС спрогнозував подальший хід мирних переговорів 

Чому переговори можуть не відбутися?

Володимир Зеленський заявив, що новий склад російської делегації, який брав участь у перемовинах в Абу-Дабі, був вищого рівня, ніж попередні. Українська сторона розглядала це як можливість більш предметного обговорення.

За словами президента, наступна зустріч мала відбутися в неділю, 1 лютого, в Абу-Дабі, і для України було важливо, щоб усі, з ким досягали домовленостей, були присутні.

Але може бути змінена дата або місце. Тому що, на наш погляд, щось відбувається в ситуації з Америкою та Іраном. І ці речі, напевно, можуть повпливати на дату, 
– зазначив глава держави.

За словами Зеленського, загальний результат залежить від рішення Путіна: під час переговорів російська сторона відповідала на ті питання, на які могла, а на решту звучали аргументи.

Президент підкреслив, що зустріч не була черговою "лекцією з історії", і це вже дуже важливий момент.

Що зараз відбувається в Ірані?

  • В Ірані досі тривають протести, але 90-мільйонна країна нині фактично перебуває на карантині. Влада вимкнула інтернет по всьому Ірану, щоб не дати учасникам мітингів координувати свої дії.
     

  • Днями президент США Дональд Трамп заявив, що до Ірану рухається потужна американська армада. Він закликав Тегеран домовитися про відмову від ядерної зброї на тлі масових протестів у країні.
     

  • За словами президента США, американські сили "готові, спроможні та рішучі" виконати свою місію "швидко та рішуче, якщо знадобиться". Водночас він висловив надію уникнути ескалації, якщо Іран погодиться на переговори.