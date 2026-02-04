"Наша позиція дуже чітка": Зеленський розповів проміжні деталі тристоронньої зустрічі а Абу-Дабі

Зеленський заслугав доповідь делегації у Абу-Дабі про проміжні результати контактів зі США та Росією. Ведуться переговори про обмін полонених.

Про це Зеленський розповів у вечірньому зверненні.

Що Зеленський розповів про хід переговорів?

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь делегації з Абу-Дабі. Велися тристоронні переговори, а також були контакти з американською стороною. Доповідали Рустем Умєров, Кирило Буданов і Давид Арахамія.

Зеленський обговорив з ними проміжні результати переговорів. Завтра вони продовжаться.

Він також додав, що обговорюється новим обмін полонених, він очікується найближчим часом.

Загалом наша українська позиція дуже чітка: війну треба завершувати реально. Саме Росія повинна бути готова до цього. І також партнери мають бути готовими забезпечити це реально своїми реальними гарантіями, гарантіями безпеки, своїм реальним тиском на агресора,

– зазначив Зеленський.

Президент також підкреслив, що для Росії не повинно бути нагород за агресію, інакше вона зірве будь-яку домовленість.

Політолог, партнер консалтингової компанії Good Politics Максим Джигун зауважив 24 Каналу, що росіяни не хочуть повністю забувати про повну окупацію Донбасу. Якщо їм це не вдасться військовим шляхом, вони хотіли б, щоб там не було присутності ЗСУ.

Що відомо про результати першого дня переговорів другої зустрічі в Абу-Дабі?