"Не для медіа, а для історії": у США оцінили перемовини в Абу-Дабі та зробили заяву про Путіна

У Вашингтоні схвально відреагували на переговори між українською та російською делегаціями, які відбулися за посередництва США. У Білому домі назвали безпрецедентними тристоронні консультації за участі представників України, Сполучених Штатів і Росії, що пройшли 23 – 24 січня в ОАЕ.

Відповідну думку під час брифінгу висловила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Як в адміністрації Трампа висловилися про переговорний процес?

Прессекретарка підкреслила, що зустріч відбулася практично поза увагою медіа, проте має вагоме історичне значення, адже команді президента Дональда Трампа вдалося зібрати за одним столом сторони війни з метою просування мирного процесу.

Керолайн Левітт також зазначила, що Дональд Трамп особисто залишається залученим до врегулювання конфлікту й постійно отримує оновлену інформацію від свого спецпредставника Стіва Віткоффа та радника Джареда Кушнера.

Водночас у Білому домі наголосили, що наразі не готові повідомляти про можливу підготовку нової телефонної розмови між президентом США та главою Кремля Володимиром Путіним.

