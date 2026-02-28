Буданов назвав питання, щодо якого на переговорах з Росією досягли "максимального прогресу"

У 2026 році між Україною, США та Росією відбулося кілька раундів мирних переговорів. Відомо, що обговорення шляхів завершення війни відбувається у двох підгрупах – політичній та військовій.

Переговорники у військовій підгрупі досягли максимального прогресу. Про це розповів керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю "Ми – Україна".

У яких питаннях на переговорах Росії та України є прогрес?

За словами генерала, сторони практично дійшли згоди, що того, як відбуватиметься контроль за припиненням вогню після завершення війни.

Питання контролю над демілітаризованою зоною – це питання військової підгрупи. Якраз там прогрес максимальний. Можна сказати, що вони прийшли до згоди, як моніторинг буде працювати, коли завершиться війна,

– сказав Буданов.

Водночас інша ситуація з територіальним питанням. Україна та Росія мають абсолютно полярні позиції, і між ними зараз шукають компроміс.

До слова, Володимир Зеленський теж заявляв про наближення до завершення переговорів на військовому напрямку. Водночас президент також говорив про складність територіального питання. Він вкотре наголосив, що Україна не буде виводити свої війська з Донбасу. На його думку, зупинка бойових дій на лінії зіткнення – це й так вже великий компроміс з боку Києва.

Раніше політик говорив, що Україна відведе війська лише за умови, що Росія відведе свої війська на ту ж відстань.

Що відомо про перебіг мирних переговорів?