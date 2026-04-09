Переговори з Росією зміняться: Буданов зробив важливу заяву

Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що на наступних переговорах Україна може почути нову риторику від Росії. За його словами, удари по російській інфраструктурі вже впливають на переговорний процес і підсилюють позиції Києва.

Водночас тристоронній формат перемовин за участі США тимчасово поставили на паузу. Про це він повідомив під час брифінгу на Конгресі місцевих та регіональних влад при Президентові України, пише "Укрінформ".

Що розповів про переговори Буданов?

Кирило Буданов повідомив, що під час наступного раунду переговорів із Росією українська сторона може почути "багато нового". За його словами, атаки на нафтові термінали та інші об’єкти на території Росії вже мають вплив на переговорний процес, хоча зміна позиції Кремля залишається дискусійною.

Він наголосив, що такі дії не послаблюють, а навпаки – підсилюють позицію України.

На наступних перемовинах з ними, я думаю, ми почуємо багато чого нового. У будь-якому разі це значно підсилює нашу позицію і не робить її слабкою,

– заявив Буданов.

Очільник ГУР також підкреслив, що Україна повинна використовувати всі доступні інструменти для досягнення вигідного результату, адже це напряму впливає на хід перемовин і стратегічну ситуацію загалом.

Тристоронні перемовини з Росією відкладено: що сказав Зеленський?

Президент Володимир Зеленський повідомив, що тристоронні переговори між Україною, Росією та США тимчасово відкладено. Основною причиною стала зміна пріоритетів Вашингтона, який наразі зосереджений на ситуації на Близькому Сході.

За словами Зеленського, активна участь США є критично важливою для цього формату, тому без повноцінної залученості американської сторони переговори не можуть відбуватися ефективно. Водночас він підкреслив, що це тимчасова пауза, а не відмова від діалогу.

Президент також наголосив, що підтримка України не повинна зменшуватися навіть на тлі інших глобальних криз. Йдеться, зокрема, про військову допомогу та постачання озброєння, які залишаються ключовими для стримування агресії.

Коли можуть відновити переговори?