Трамп шукатиме винних: політолог сказав, як можуть завершитися переговори між Україною та Росією

Тристоронні переговори між Україною і Росією за участі США поступово відходять на другий план на тлі ескалації на Близькому Сході. Дональду Трампу не вдалося завершити російсько-українську війну в короткий термін. Тому зараз йому доведеться шукати прийнятний вихід із ситуації, що склалась.

Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, для чого тристоронні переговори були потрібні Дональду Трампу. Він припустив, чи продовжить США підтримку України у разі несприятливого для Києва сценарію перемовного процесу.

Коли може закінчитися перемовний процес?

Саакян зауважив, що метою Трампа було не завершення російсько-української війни саме по собі, а тим паче не відновлення балансу сил, справедливості, міжнародного права тощо. Його цікавить можливість відновити економічну співпрацю з Росією, щоб відірвати її від Китаю. Тому переговорний процес для нього був інструментом досягнення цієї мети.

Однак Трамп не може цього зробити, тому що внутрішньополітична ситуація не дає йому змоги "згодувати" Україну Росії. Спонсори його політичної сили з військово-промислового комплексу стали на дибки, коли він зупинив постачання зброї України. Тоді було знайдено компроміс – зброю для Києва почала купувати Європа,

– пояснив політолог.

Також американський виборець – і республіканський, і демократичний – продовжує симпатизувати і співчувати Україні, а антипатії до Росії знову на високому рівні. В цих умовах, на його думку, Трамп не може тиснути на Україну ще більше і догоджати Росії, але він намагається балансувати, щоб не посилювати тиск на Москву.

"Якщо ситуація триватиме так само, то переговорний процес в тому вигляді, в якому він існує, помре до середини – кінця літа 2026 року. Адже в цьому форматі він є мертвонародженим. Він задуманий так, щоб розв'язати питання війни виключно коштом України і з обмеженими втратами для Росії. Але так не вдасться", – підкреслив він.

Які сценарії поведінки Трампа щодо переговорів?

Тому для Трампа питання полягатиме в тому, кого звинуватити в зриві переговорів, тому що він не міг прорахуватися і він не може бути винним. Політолог спрогнозував три можливих сценарії.

Перший – поганий для України. Трамп каже, що з Зеленським було складніше домовитись, він не пішов на чудову угоду, яку було запропоновано США. Тому винна Україна, адже Путін, за словами Трампа, хотів би укласти угоду. Імовірність цього варіанту залишається, але вона зменшилась за останні пів року.

Зверніть увагу! Дональд Трамп останнім часом дозволяє собі все жорсткіші висловлювання щодо президента України. Американський лідер заявив, що його дивує Зеленський, який "не хоче укладати угоду", адже "Путін готовий до неї". Трамп вважає, що із Зеленським важче домовлятися, ніж з Путіним. А в контексті допомоги України щодо збиття дронів на Близькому Сході, американський президент США сказав, що Зеленський – "остання людина, від якої США потрібна допомога".

Другий – реалістичний. Трамп махне рукою і скаже: "Це Зеленський і Путін сваряться, ненавидять один одного. Я їм запропонував чудову угоду, вони її не прийняли, тому США виходять з цієї війни, в яку їх втягнув Байден. І нехай Європа продовжує допомагати Україні.

В цьому випадку продажі зброї Україні продовжаться, допомога розвідним даним на комерційній основі – також. Санкції з Росії Трамп зняти не зможе через внутрішньополітичну ситуацію. Він просто вийде з переговорного процесу,

– пояснив Олег Саакян.

Третій – фантастично-позитивний для України. Трамп заявить, що Путін не демонструє конструктивності, Росія не хоче відмовлятися від амбіцій, а Україна не збирається здаватися. Тоді хай собі воюють, але США тиснутимуть на Росію, посиливши санкції. Так Трамп зможе розіграти електоральну карту на фінішній прямій виборчої кампанії.

Останній сценарій, на думку політолога, найменш ймовірний, адже скоріш за все США спробують скинути з себе відповідальність і вистрибнути з дипломатичної імітації, в яку вони себе і всіх занурили.

