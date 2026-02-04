Росія вже "дає задню": експерт оцінив ефективність перемовин в Абу-Дабі

4 лютого завершився перший день переговорів в Абу-Дабі між Україною, США та Росією. Зараз важливо розуміти, чи справді близьким є завершення війни.

Про це 24 Каналу розповів експерт із міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи", військовий експерт Тарас Жовтенко, зауваживши, що паралельно з мирними переговорами пролунала низка показових заяв від російських офіційних осіб. На них варто звернути увагу.

Чого очікувати від цього раунду переговорів?

За словами Жовтенка, Росія показує буцімто готова до переговорів. Але фактично одразу "дає задню", про що свідчать публічні заяви посадовців.

Того ж 4 лютого пролунала заява речника Кремля Дмитра Пєскова, який звинуватив Україну в тому, що війна досі триває. Він натякає, що Києву потрібно віддати Донбас Росії – і тоді буцімто буде прогрес. А глава МЗС РФ Сергій Лавров розповідає про "нацистів" і далекий від конструктиву.

З цього виходить, що картина особливо не змінюється. Не варто очікувати від Росії якогось прориву чи компромісу. Навряд чи будуть якісь нестандартні переговорні кроки,

– зазначив Жовтенко.

Наразі невідомий повний список питань, що обговорюють на переговорах. Раніше секретар РНБО Рустем Умєров, який входить до делегації, повідомляв, що на зустрічі говоритимуть, зокрема, про гарантії безпеки.

