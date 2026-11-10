Рекордні втрати вдарили по "апетитах" Росії: чого очікувати від переговорів в Абу-Дабі

В ОАЕ вже розпочали тристоронні переговори між Україною, США та Росією про завершення війни в Україні. Цей день покаже, до чого справді готовий ворог.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий аналітик та військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко. За його словами, теперішні переговори покажуть, чи взагалі Росія налаштована вести переговори та йти до завершення війни. Цілком імовірно, що в Кремлі й надалі затягуватимуть все, аби жодного результату не було.

Росія поки не згадує про території

Як зауважив Мусієнко, на стадії підготовки до зустрічі сторони озвучували абсолютно різні пріоритети. Президент Володимир Зеленський чітко наголосив на необхідності кроків із деескалації. Йдеться про енергетичне перемир'я, зменшення обстрілів цивільних об'єктів та безпеку в Чорному морі для функціонування торговельних маршрутів. При цьому російський диктатор Путін хоче обговорювати подальшу "архітектуру безпеки".

До цього блоку входять питання повоєнної конфігурації. Також у межах цієї теми точно порушуватимуть питання відновлення України та надання їй безпекових гарантій. Окремим пунктом, де можна дійти до консенсусу, залишається обмін полоненими.

Цікаво, що в основу переговорів наразі не ставлять територіальне питання. Минулого року переговорний процес на цьому забуксував. Росія наполягала, аби ми вивели війська з Донеччини, і все. Зараз, враховуючи рекордні втрати, росіяни фіксують, що не здатні реалізувати плани щодо захоплення Донеччини. У них немає військового аргументу, аби наполягати на цій темі. Якщо ж вони порушать це питання, то це одразу розкриє, що в окупантів не все добре на фронті,

– зазначив Мусієнко.

Мусієнко пояснив, чого очікувати від переговорів: дивіться відео 24 Каналу

Наразі можна сказати, що певні позитивні очікування щодо перемовин є. Однак навряд чи будуть проривні рішення. Росія продовжує воювати та тероризувати цивільних. Сили оборони завдають значних втрат ворогу, аби змусити його піти на завершення війни.

Додамо, в Абу-Дабі вже стартували тристоронні переговори за участю України, США та Росії. Спецпосланець Трампа Джаред Кушнер вже заявляв, що Дональд Трамп прагне якнайшвидше завершити війну в Україні.