Хоче залучити ООН і не тільки: чому Росія намагається втягнути в переговори якомога більше країн

Росія має намір залучити до мирних переговорів щодо війни в Україні ООН та інші країни. Ймовірно, таким чином Кремль намагається ускладнити досягнення будь-яких домовленостей.

А також затягнути час, щоб продовжувати війну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар Надзвичайного та Повноважного Посла, радника директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрія Веселовського, який він дав "Укрінформу".

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Чому Росія прагне долучити до переговорів якомога більше країн

За словами Веселовського, пропозиція країни-агресорки щодо залучення якомога більшої кількості країн до переговорів є "абсолютно підступною та абсолютно тупиковою". Він пояснює, що чим більше учасників у переговорному процесі, тим довше він триває і тим складніше домовитися.

Саме це потрібно зараз Кремлю – щоб переговори тривали бозна-скільки, щоб кожний з нових учасників пропонував свої ідеї, а потім наполягав на них і в такий спосіб блокував досягнення будь-якої домовленості. А в цей час Росія продовжуватиме війну і продовжуватиме вбивати наших людей,

– каже Веселовський.

Він додає, що ООН не воює ні в Україні, ні в Росії. Це роблять росіяни, а зусилля США спрямовані на те, щоб припинити війну. На думку дипломата, такі дії Кремля дозволяють країні-агресорці не виглядати "стороною, яка хоче війни" в очах американців і водночас не виконувати вимог США.

Веселовський зазначає, що професійні дипломати в оточенні Трампа розуміють наміри російської сторони. Проте вони можуть сприйняти російські наративи та погодитися залучити ООН до переговорів.

Посол зауважив, що ворог може запропонувати залучити до переговорів про Запорізьку АЕС представників МАГАТЕ, яка теж є частиною ООН. Натомість до переговорного процесу про повернення українських дітей – Міжнародну організацію з міграції та ЮНІСЕФ і так далі.

А також наголосив на тому, що Росія пропонуватиме долучитися до переговорів тим країнам, які будуть вигідні їй. Це може бути Білорусь або Угорщина під приводом того, що вони межують з Україною і там перебувають українські біженці.

Варто зазначити, що в Зеленського вже відреагували на такі наміри Росії. Зокрема, в Офісі Президента України заявили, що Москва може використати свою присутність в ООН для маніпуляцій.