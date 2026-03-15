Для Росії настали прекрасні часи, – аналітик припустив подальшу долю мирних переговорів

Мирні переговори щодо припинення війни в Україні наразі пригальмувалися. Одним з чинників, що впливає на це, – війна на Близькому Сході, наслідками якої скористалася Росія.

Про це у розмові з 24 Каналом зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, наголосивши на тому, коли переговорний процес може знову зрушитися. Він пояснив, чи залишилися у Дональда Трампа важелі впливу на Кремль.

Чи зможе Росія і далі маніпулювати Трампом?

Клочок зазначив, що не можна виключати того, що пауза у перемовинах може бути розтягнута на кілька місяців. Імовірно, переговори відновляться умовно восени. Водночас якщо і відбудуться тристоронні зустрічі, то вони обмежаться розмовами про обмін військовополоненими, що вкрай важливо. Але далі руху не буде.

"А який сенс для Кремля зараз проводити переговори і швидше закінчувати російсько-українську війну? Росія не досягла своїх цілей в Україні. Але речник Путіна Дмитро Пєсков продовжить говорити про те, що Москва не виходить з переговорного процесу і готова далі домовлятися. Однак, коли це буде, росіяни не знають", – підкреслив він.

Зверніть увагу! Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що повернення до умов Стамбульських домовленостей 2022 року вже неможливе, адже "вся реальність змінилась". В Інституті вивчення війни зазначають, що ці заяви Кремля можуть мати на меті створити тиск на Україну та НАТО, щоб змусити їх погодитися на вимоги Москви, що "наближаються до повної капітуляції України".

Також Росія продовжить водити за ніс Трампа, але тут є єдиний нюанс, за словами керівника Центру громадської аналітики "Вежа", наскільки довго буде готовий президент США це терпіти. А також, які дії проти Кремля він може вчинити.

Який інструмент впливу на Росію є у Трампа?

Клочок зазначив, що, за оцінками деяких аналітиків, мовляв, у Трампа вже закінчилися важелі тиску на Володимира Путіна. Однак він так не вважає, адже одним з них є Європа.

Якщо гіпотетично припустити, що Трамп змінить риторику щодо європейських країн, аби змусити Путіна зупинитися, йому це зробити буде набагато легше. Я в це майже не вірю, тому що Трамп дуже егоїстична, неординарна людина і його дії складно прогнозувати. Він полюбляє лише Кім Чен Ина, Сі Цзіньпіна, Путіна. Можливо, він полюбляв знищеного Алі Хаменеї, але ми бачимо, що Трамп може зробити з тим, хто з ним не домовляється. Втім, так вчинити з Китаєм і з Москвою він не зможе,

– пояснив Валерій Клочок.

Він додав, що на цей час вікно можливостей в переговорах закрите і перспектив щодо відновлення цього процесу не видно. Все може змінитися лише тоді, коли буде або закінчено, або хоча б зрозуміло, куди рухається, конфлікт на Близькому Сході.

Для Росії, на жаль, зараз просто прекрасні часи, це для неї подарунок,

– вважає керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Поки зростає ціна на нафту і Москва має прибуток, у неї немає мотиву зупинятися у війні проти України.

Що відбувається з мирними перемовинами?