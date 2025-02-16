Населення Росії готують до переговорів: чому Кремль намагається виграти час

Російські чиновники все частіше демонструють готовність до переговорів щодо припинення війни проти України. Однак, ймовірно, таким чином Кремль просто намагається виграти час.

Наразі Росія все ще вимагає надто багато поступок від України чи Заходу. Це може бути ознакою того, що вона хоче виграти час та розпочати переговори на більш вигідних умовах, передає 24 Канал з посиланням на BBS News Україна.

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Як у Росії ставляться до переговорів

Журналісти зауважують, що після розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором Владіміром Путіним Дмітрій Пєсков заявив, що "так чи інакше, звісно, Україна братиме участь у переговорах".

Проте підкреслив, що в діалозі буде присутній "двосторонній російсько-американський трек". У російських ЗМІ цю заяву подали, як сигнал про початок процесу закінчення війни Росії з Україною.

Варто зазначити, що раніше прессекретар Путіна Пєсков та міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров робили дуже обережні заяви й такі, що применшують можливі проросійські зміни в політиці Трампа. Тоді як російський диктатор Путін привітав Трампа з обранням на посаду президента США та похвалив його характер.

Старший науковий співробітник Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії Олександр Баунов вважає, що таке подвійне ставлення Кремля до Трампа може відображати небажання Росії однозначно хвалити чи критикувати американського лідера до того моменту, поки відносини між країнами не будуть визначеними. Він також додає, що серйозні поступки Путіна щодо України є малоймовірними.

Зазначимо, що напередодні мирного саміту по Україні у Швейцарії у 2024 році російський диктатор висунув вимоги, які включать міжнародне визнання Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей та Криму частиною Росії.

Тоді Путін також заявив, що Київ має відмовитися від заявки на вступ до НАТО та зняти санкції. За словами Баунова, такі умови свідчать про перехід до прямих вимог контролю над Україною.

Водночас політологиня Тетяна Станова припускає, що реальні умови Путіна щодо перемовин, за можливою участю США, вимагають "дружньої" України, гарантій її "незахідного розвитку" та повного віддалення держави від Заходу. Найімовірніше Україна та США не погодяться на це, але Станова каже, що, схоже, очільник Кремля не хоче йти на компроміс.

Вона додає, що Росія може чекати, поки Україна стане більш вразливою у військовому та політичному планах, чинити тиск, а тоді різко покращити свою переговорну позицію.