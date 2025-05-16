Список поразок значно довший: чому Росія бреше, коли каже, що "готова воювати вічно"

Своїми заявами про здатність "воювати вічно" Росія намагається лише замаскувати провал. Побєдобєсіє Росії базується лише на війнах, де Росія перемагала з великою підтримкою інших держав або коаліцій.

Про готовність "воювати вічно" заявив такий собі Мединський на переговорах у Стамбулі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на SPRAVDI (Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки).

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Як Росія бреше про свої військові заслуги

Російська культура побєдобєсія базується здебільшого на 2 історичних проміжках – війні з Наполеонівською Францією та Другій світовій війні (або радше на її частині, яку вони називають Великою Вітчизняною війною).

Російська перемога над Наполеоном завдачує вдалим погодним умовам та епідеміям і передусім допомозі Європи, де існувала коаліція держав, що протистояли наполеонівським завоюванням.

Перемога ж над Нацистською Німеччиною була б неможлива без ленд-лізу США та відкриття другого фронту. Антигітлерівська коаліція воювала з Німеччиною та її союзниками по всьому світу.

В обох війнах українці складали знану частину "російської армії".

Список знакових поразок Росії ж значно довший:

Російсько-японська війна

Перша світова війна

Війна в Афганістані

Перша чеченська війна

Кожна з них починалася як "швидка перемога", а закінчувалася не лише поразкою, а крахом, революцією або розпадом їх імперії.

"Готовність воювати вічно" – це не стратегія, а страх. Страх перед тим, що війна зупиниться – і режим залишиться сам на сам із правдою,

– кажуть аналітики.

Путін боїться зупинки війни, що викличе суттєві внутнішні проблеми. Тим часом Росія не досягла жодної з цілей "СВО", втративши майже мільйон солдатів.

Нагадаємо, російська делегація у Стамбулі вимагала від України вивести війська з 4 її областей як передумову до перемир'я. Якщо цього Україна не зробить, то Росія нібито захопить ще Харківську та Сумську області.

Російський представник Мединський казав, що "Росія готова воювати роками", навівши приклад війни зі Швецією, що тривала 21 рік.