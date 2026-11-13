У ЄС пояснили рішення відправити на переговори команду, а не одного представника

Лідери Європейського Союзу погодили команду для мирних переговорів щодо України. Президент Євроради Антоніу Кошта зазначив, що делегації інших сторін також не обмежуються лише одним представником.

Відповідну заяву Антоніу Кошта зробив на пресконференції у Дубліні після завершення неформального саміту європейських лідерів, передає "Європейська правда".

Європа на переговорах

Послухайте, ось лише один приклад. Якщо подивитися на спеціальних посланців президента Трампа, то їх не один, а двоє. Якщо подивитися на українську делегацію, то, гадаю, там три або чотири особи. Це нормально,

– заявив глава Євроради.

Кошта уточнив, що європейська команда представлятиме не лише інституції ЄС, а й "коаліцію охочих". Остання ж є визначальною для забезпечення майбутніх гарантій безпеки для України після укладення мирної угоди.

І, звісно, нам усім потрібно об'єднатися. А для цього вкрай важливо мати команду і виступати єдиним голосом. Саме про це ми домовилися, і саме над цим ми працюємо. І ми будемо продовжувати це робити,

– сказав Кошта.

Зазначається, що до європейської переговорної групи увійдуть представники інституцій Євросоюзу разом із делегатами країн групи E5. Серед цих держав представлені Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Польща.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав європейські країни визначити одного представника для участі в переговорах.