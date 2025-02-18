Ердоган запропонував Туреччину як місце для переговорів США, України та Росії

Президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував свою країну як місце для майбутніх перемовин Сполучених Штатів, України і Росії.

Про це він заявив на спільній пресконференції після зустрічі з Володимиром Зеленським, інформує 24 Канал.

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Ердоган вважає, що Туреччина – найкраще місце для переговорів

Реджеп Ердоган зазначив, що дипломатичні зусилля адміністрації Дональда Трампа щодо припинення війни Росії проти України відповідають політиці Туреччини. Також він підтвердив повну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Наша країна є ідеальною приймаючою стороною для перемовин, які, ймовірно, розпочнуться між Росією, Україною та США,

– заявив турецький лідер.

Ердоган зазначив, що під час перемовин із Зеленським заявив, що Туреччина підтримує територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України.

"Водночас я підкреслив, що ми надамо будь-яку підтримку для завершення перемовин і встановлення стійкого миру. Ця війна має закінчитись", – додав він.

Президент України своєю чергою сказав, що, на його думку, Туреччина також має бути залучена до розмови про закінчення війни, як і Британії та інші "ключові субʼєкти", яких зачіпають наслідки російської агресії.