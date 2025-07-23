Чи готова Росія говорити про зустріч Путіна і Зеленського: відповідь Кремля

Речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував можливість зустрічі Путіна та Зеленського. Він заявив, що це поки "недоцільно".

Для такої зустрічі спочатку потрібно "узгодити меморандуми". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Чи може відбутися зустріч Зеленського та Путіна?

Прессекретар Путіна Дмитро Песков заявив, що про зустріч російського диктатора із Зеленським можна буде говорити лише після "узгодження меморандумів", а інакше – зустріч "недоцільна".

Нагадаємо, 23 липня о 19:00 має відбутися черговий раунд переговорів між українською та російською делегаціями у Стамбулі. На порядку денному повернення полонених, викрадених українських дітей та підготовка зустрічі на рівні лідерів країн для закінчення війни.

Президент Володимир Зеленський вже підписав указ про склад української делегації. Її очолить секретар РНБО та ексміністр оборони Рустем Умєров. До складу також увійшли 14 представників ключових силових, дипломатичних та розвідувальних структур. Серед них представники Офісу Президента, ЗСУ, СБУ, МЗС, розвідки та омбудсмена.