Келлог розповів союзникам про тактику США щодо України, – Сікорський

За словами міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, Кіт Келлог поділився з європейцями деякими деталями щодо переговорної тактики США.

Про це пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Переговорна тактика США неординарна

Сікорський не назвав, із ким саме з ЄС говорив Келлог і як реагували інші дипломати. Але сказав, що тактика Келлога "неортодоксальна" та вселяє надії.

Генерал Келлог представив мені особисто і колу європейських союзників переговорну тактику Сполучених Штатів. Я не буду її тут розкривати. Вона вселяє певні надії. Вона неординарна, ми бажаємо удачі,

– висловився він.

За даними Reuters, американці розіслали своєрідний опитувальник, щоб з'ясувати, чого чекають від Вашингтона в контексті гарантій безпеки.

Зеленський чекає на Келлога в Україні та хоче поїхати з ним на фронт. Гарант сподівається, що Венс і Келлог після свого візиту нададуть Трампу більше інформації про Україну, і тоді стане можливою зустріч Зеленського з Трампом.