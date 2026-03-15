У Кремлі "послали" французьких дипломатів, які приїхали обговорити мирні переговори, – FT
- Помічник президента Росії Юрій Ушаков різко відхилив пропозицію французьких дипломатів щодо участі Європи у мирних переговорах про війну в Україні.
- Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що європейські країни не сприяють мирному врегулюванню та витрачають зусилля на підтримку продовження війни.
Помічник президента Росії з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков "послав" французьких представників, які хотіли участі Європи у мирних переговорах про війну в Україні.
Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.
Як Ушаков відповів французам?
За інформацією видання, у лютому до Москви прибули радники президента Франції – Бертран Бюшвальтер і Еммануель Бонн.
Під час зустрічей французька сторона наполягала, що Росія має погодитися на участь європейських партнерів України у переговорному процесі щодо миру.
Втім, як розповів один із високопоставлених європейських дипломатів, реакція Ушакова була різкою та фактично зводилася до того, що Москва не зацікавлена в такій пропозиції.
Відповідь Ушакова на це питання була фактично такою: "Вибачте, насправді не маємо, йдіть на**й",
– розповів високопоставлений європейський дипломат.
Своєю чергою речник президента Росії Дмитро Пєсков у коментарі Financial Times заявив, що, на його думку, європейські країни не сприяють мирному врегулюванню.
"Коли приїхав представник Франції, він не приніс жодних позитивних сигналів. Тож не почув нічого позитивного. На жаль, європейці витрачають усі свої зусилля на те, щоб переконати українців продовжувати війну. Ми переконані, що європейці помиляються з погляду власного майбутнього", – сказав Пєсков.
Трамп втратив інтерес до мирного процесу в Україні, а Росія вважає, що займає позицію сили
Як пише видання Financial Times, президент США Дональд Трамп втратив інтерес до мирних переговорів щодо України через зосередження на операції проти Ірану.
Водночас країни ЄС поінформували про затримки американської зброї, особливо це стосується засобів ППО, оскільки США надають пріоритет замовникам із Близького Сходу.
На думку Києва, російська сторона теж "несерйозно" ставиться до припинення війни, про що свідчить її наполегливість у вимогах на мирних переговорах.
Нещодавно Дональд Трамп відмовився коментувати критику з боку іноземних лідерів щодо скасування санкцій проти Росії, а звинуватив українського президента Володимира Зеленського у небажанні укладати угоду.
Аналітики ISW зазначали, що Кремль може готувати інформаційне підґрунтя для висунення нових вимог до України та НАТО. У Росії вважають, що нинішня ситуація дозволяє їм висувати більше вимог.
Аналітики зазначають, що Кремль часто використовує формулювання "реалії поля бою", намагаючись створити враження про нібито неминучий крах української оборони. Однак реальний стан справ не виглядає як успіх Росії.