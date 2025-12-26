В російських еліт великі проблеми: чи наважуються там на завершення війни

Сьогодні немає у переговорному процесі того крила путінського режиму, яке виступає за продовження війни. Лавров зараз нічого не коментує. Активну участь в перемовинах бере Дмитрієв, який є представником крила Катерини Тихонової (дочки Путіна), яка виступає за замороження бойових дій.

На це в розмові з 24 Каналом звернув увагу керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зазначивши, що в нього є обережні сподівання на те, що саме зараз певним чином позиція Кремля змінюється. Тому говорити, що Путін нині не змінює свої плани – не варто.

Дехто в Росії прагне мирної угоди задля зняття санкцій

Аналітик порахував, скільки разів Путін протягом 4,5 годин своєї так званої "прямої лінії" говорив про мирну угоду. Щонайменше 10 разів. Зараз ця тема є ключовою у Кремлі.

Як підкреслив Клочок, США можуть натиснути на Росію і роблять це, можливо, не дуже помітно, але цей процес триває. Дуже показовою, з його слів, була заява Трампа щодо санкцій проти російських нафтових гігантів "Роснєфті", "Лукойлу", які до сьогодні так і не набрали чинності. Але лише цієї заяви, що обмеження будуть введені, вистачило для того, аби в російській бізнесовій еліті почалося коливання.

В Росії дуже великі проблеми з фінансами й ресурсами. Звісно, на певний час в неї ще вистачить золота, яке вона продає Китаю. Сьогодні є представники в Росії, які готові домовлятися з США для замороження війни з метою відновлення повної спроможності торгувати зі світом,

– озвучив Клочок.

Мовиться про скасування санкцій з Росії. Це стане можливим тільки, якщо будуть припинені бойові дії й буде гарантія того, що російська армія знову не нападатиме. Цю гарантію, як наголосив Клочок, має забезпечити НАТО спільно зі Сполученими Штатами.

"Це проблематичне питання. Навіть Зеленський говорить, що ми самі не зможемо утримувати 800-тисячну армію. Потрібне фінансування. Це величезні витрати. Щодо цього питання немає одностайного рішення", – підсумував Клочок.

Які заяви щодо переговорного процесу лунають з Москви?