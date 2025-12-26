В російських еліт великі проблеми: чи наважуються там на завершення війни
- У російській владі є впливові фігури, які прагнуть замороження бойових дій задля зняття з Росії санкцій та недопущення нових, якими погрожує Трамп.
- Кремль активно обговорює можливість мирної угоди, щонайменше 10 разів цю тему Путін порушив під час своєї "прямої лінії".
Сьогодні немає у переговорному процесі того крила путінського режиму, яке виступає за продовження війни. Лавров зараз нічого не коментує. Активну участь в перемовинах бере Дмитрієв, який є представником крила Катерини Тихонової (дочки Путіна), яка виступає за замороження бойових дій.
На це в розмові з 24 Каналом звернув увагу керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зазначивши, що в нього є обережні сподівання на те, що саме зараз певним чином позиція Кремля змінюється. Тому говорити, що Путін нині не змінює свої плани – не варто.
Дехто в Росії прагне мирної угоди задля зняття санкцій
Аналітик порахував, скільки разів Путін протягом 4,5 годин своєї так званої "прямої лінії" говорив про мирну угоду. Щонайменше 10 разів. Зараз ця тема є ключовою у Кремлі.
Як підкреслив Клочок, США можуть натиснути на Росію і роблять це, можливо, не дуже помітно, але цей процес триває. Дуже показовою, з його слів, була заява Трампа щодо санкцій проти російських нафтових гігантів "Роснєфті", "Лукойлу", які до сьогодні так і не набрали чинності. Але лише цієї заяви, що обмеження будуть введені, вистачило для того, аби в російській бізнесовій еліті почалося коливання.
В Росії дуже великі проблеми з фінансами й ресурсами. Звісно, на певний час в неї ще вистачить золота, яке вона продає Китаю. Сьогодні є представники в Росії, які готові домовлятися з США для замороження війни з метою відновлення повної спроможності торгувати зі світом,
– озвучив Клочок.
Мовиться про скасування санкцій з Росії. Це стане можливим тільки, якщо будуть припинені бойові дії й буде гарантія того, що російська армія знову не нападатиме. Цю гарантію, як наголосив Клочок, має забезпечити НАТО спільно зі Сполученими Штатами.
"Це проблематичне питання. Навіть Зеленський говорить, що ми самі не зможемо утримувати 800-тисячну армію. Потрібне фінансування. Це величезні витрати. Щодо цього питання немає одностайного рішення", – підсумував Клочок.
Які заяви щодо переговорного процесу лунають з Москви?
Після зустрічі Дмитрієва з американською стороною в Маямі Росія формулюватиме свою подальшу позицію. Про це заявив речник Кремля Пєсков, підкресливши, що російська переговорна група продовжить тримати зв'язок з США.
Сам Дмитрієв після розмови з Віткоффом і Кушнером у Маямі (штат Флорида) ніяких коментарів не дав. Однак у своєму дописі в соцмережах вказав, що наступна зустріч в такому форматі пройде у Москві.
Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що зміни в "мирному плані" США, які запропонувала Європа і Україна, не покращують цей документ і не підвищують шансів на досягнення тривалого миру.
Путін під час "прямої лінії" заявив, що Росія хоче мирних переговорів, а от Україну звинуватив у неготовності вести діалог. Він також додав, що російська сторона начебто погодилася на компроміс, який був запропонований американцями, далі це має зробити Україна.