Лавров назвав умови для припинення війни: в його заяві є важлива деталь

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров дав інтерв'ю, в якому назвав вимоги Кремля до України. Він говорив про те, що Київ нібито має відмовитися від юридичних претензій, вимагав зняття санкцій та повернення Росії заморожених активів.

Цікаво, що Лавров не згадав про головну вимогу Росії. Як зауважив 24 Каналу політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький, попри абсурдність заяв росіян, на деякі з них треба зважати.

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Що не так із заявами Лаврова

Кремлівський чиновник озвучив низку абсурдних вимог Росії, однак не згадав про вихід ЗСУ з чотирьох областей. Саме на цьому постійно наполягає Володимир Путін та його прибічники.

Це був заклик не до України, а до американців. У Кремлі сподіваються, що хоча б кілька їхніх вимог задовольнять. Для них це буде величезною перемогою,

– наголосив політичний експерт.

Росіяни намагаються зруйнувати відносини нашої держави з партнерами. Те, що Лавров не згадав про вивід ЗСУ, не означає, що від цієї вимоги відмовилися. Росіяни лише поповнили список своїх запитів новими.

"Повірте, якби вони могли, то б заборонили, скасували, знищили все в Україні. Кремль не планує відмовлятися від своїх попередніх вимог", – додав Андрій Городницький

Росіяни відчували страх перед контрнаступом України. У цей час справді могли хотіти домовитися, можливо, віддати частину територій. Зараз російська армія наступає, вона точно не зацікавлена в тому, щоб зменшувати свої запити.

Головне завдання для Кремля – продовжувати тиск, змушувати українців не підтримувати владу, розчаруватися та перестати вірити у перемогу. Тоді можна буде легко просунути будь-які вимоги.

До слова, в українському МЗС відреагували на заяву Лаврова. Там зауважили, що його риторика тільки підтверджує небажання росіян досягти миру. Вимоги Лаврова про "денацифікацію" порадили почати з Москви, "враховуючи її ставлення до інших етнічних груп".