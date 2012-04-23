Мирні переговори щодо війни в Україні в Лондоні: що відбувається

Після переговорів щодо миру в Україні зі США та "коаліцією рішучих" у Парижі стало відомо про новий раунд. Він відбувається у Лондоні 23 квітня.

Що у світі кажуть про мирні переговори в Лондоні та що відомо про їх перебіг, повідомляє 24 Канал.