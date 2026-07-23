США "готові до дій", якщо з'явиться шанс досягти угоди щодо України, – Рубіо

Президент США Дональд Трамп вважає війну Росії проти України "безглуздою" та готовий докласти зусиль для її завершення, якщо з'явиться реальна можливість досягти мирної угоди.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє The Guardian.

Яка зараз позиція США щодо переговорів?

Рубіо попросили прокоментувати заяви російської сторони після зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, а також твердження про те, що США нібито не повинні постачати зброю Україні.

У відповідь держсекретар США зазначив, що не визнає таких заяв, а американська політика щодо України не змінилася.

Ми хочемо мирної угоди. Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Ми готові зіграти будь-яку можливу позитивну роль, щоб припинити війну, і для того, щоб припинити цю війну, знадобиться те, з чим можуть погодитися і Росія, і Україна,

– сказав Рубіо.

Він наголосив, що досягти такого результату неможливо ані під час пресконференції, ані в межах однієї зустрічі. За словами політика, це вимагатиме тривалої роботи.

Марко Рубіо також нагадав, що попередні зусилля команди Трампа не дали результату. Водночас, якщо обставини змінилися і тепер з'явився шанс досягти домовленостей, Вашингтон готовий знову долучитися до цього процесу.

Найбільше президента хвилює те, щоб люди перестали гинути, щоб припинилися вбивства, щоб Україна могла жити в мирі, а українці повернулися додому й відбудували свою країну. Також він не хоче, щоб молоді росіяни гинули на полі бою по 5000 щотижня,

– пояснив Марко Рубіо.

До слова, 23 липня Володимир Зеленський заявив, що обговорив зі спецпредставниками президента США Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом можливість нової зустрічі. За його словами, Вашингтон підготував кілька пропозицій щодо завершення війни та хоче обговорити їх як з Україною, так і з Росією.