Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ефір Суспільного із зали переговорів у Маямі.
Дивіться також У Маямі почалася зустріч України та США: перші заяви
Як Рубіо прокоментував хід переговорів з Україною?
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що сторони вже на половині шляху "забезпечення суверенності і незалежності України". За його словами, між сторонами відбувся "значний поступ".
Ми за останні 10 місяців маємо значний поступ. Ми маємо значну підтримку і зараз обговорюємо майбутнє України, безпеку, щоб агресія не повторювалася, обговорюємо процвітання України і її відбудову,
– додав Умєров.
Він подякував американській стороні за те, що Україну чують та за те, що вже було зроблено для досягнення миру.
Початок зустрічі у Маямі: дивіться відео
Що відомо про зустріч у Маямі?
У Маямі у гольф-клубі Віткоффа Shell Bay розпочалася зустріч делегацій США та України. На ній повинні узгодити подальші кроки, спрямовані на досягнення справедливого і сталого миру.
Перед початком зустрічі Умєров поговорив з президентом України Володимиром Зеленським про стан підготовки, ключові позиції та очікувані результати цього етапу переговорів.