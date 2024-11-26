Поганий мир для України – перемога для Росії: застереження глави розвідки Чехії

Міхал Куделка закликав Захід уникати нав’язування невигідного миру Україні. Це лише посилить амбіції Кремля та загрожуватиме безпеці Європи.

Глава розвідки Чехії застерігає союзників від тиску на Україну з метою укладення миру на невигідних умовах. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Bloomberg.

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Чому Куделка застерігає Україну від миру на невигідних умовах

Він наголошує, що подібні поступки лише посилять позиції Кремля та створять серйозну загрозу для безпеки всього європейського регіону.

Росія витратить, можливо, наступні 10 – 15 років на відновлення після величезних людських та економічних втрат і підготовку до наступної мети, якою є Центральна та Східна Європа,

– наголосив Куделка.

Міжнародне право вимагає від Росії повного виведення військ з української території, повернення окупованих регіонів та виплати компенсацій. Однак останнім часом Київ зазнає тиску з боку партнерів, які шукають шляхи для можливих переговорів з Кремлем після понад 1000 днів повномасштабного вторгнення.

Що зробила Чехія на підтримку України

За словами видання, Чеська Республіка, яка має досвід протистояння російській агресії, є одним із головних прихильників України. Країна надає притулок сотням тисяч біженців та відправляє військову допомогу. Разом із Польщею, балтійськими та скандинавськими державами Чехія закликає західні уряди не зменшувати підтримку України, попри втому суспільства і труднощі на полі бою.

Куделка наголошує, що вторгнення Росії в Україну у 2022 році має стати для Заходу нагадуванням про імперські амбіції Москви, яка демонструє зневагу до людських втрат і страждань цивільних.

Зверніть увагу! За час свого керівництва чеською розвідкою Куделка домігся значного скорочення впливу Росії на політику і бізнес країни. Зокрема, Чехія заборонила російським компаніям брати участь у проєктах ядерної енергетики, скоротила залежність від російського газу та вислала більшість російських дипломатів, які насправді займалися шпигунською діяльністю.

Крім того, Прага ускладнила росіянам отримання громадянства, володіння бізнесом і нерухомістю в країні. Наразі Чехія пропонує запровадити заборону на переміщення російських дипломатів між країнами ЄС без віз, щоб ще більше обмежити їхню діяльність.

Майбутні загрози від Росії на світ

Куделка також застерігає, що навіть після завершення війни загрози з боку Росії не зникнуть. Він вказує на можливі нові виклики, такі як нелегальне ввезення зброї або зловживання військовим досвідом українських ветеранів.

Звертаючись до західних країн, Коуделка наголосив на важливості уникати залежності від Росії в майбутньому. На його думку, Москва поважає лише силу, а підсумки війни в Україні визначать ймовірність виникнення нового глобального конфлікту за участю НАТО.