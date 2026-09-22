"Війна доходить до піку": експосол Чалий пояснив, що може стати точкою для переговорів

Війна може змінити динаміку не лише через рішення політиків, а й тоді, коли сторони досягнуть певної межі у своїх можливостях.

Колишній посол України у США Валерій Чалий в інтерв'ю 24 Каналу заявив, що війна може наближатися до піку ескалації. Він пояснив, що саме має відбутися після цього, аби з'явилася можливість для переговорів.

Війна може наближатися до піку ескалації

Чалий зазначив, що, на його думку, Росія зараз або наближається до піку ескалації, або вже його пройшла.

Війна, на мій погляд, вона доходить або до піку ескалації зараз з боку Росії, або ми перейшли вже цей пік,

– сказав дипломат.

Раніше одним із можливих сценаріїв була загроза застосування Росією ядерної зброї. Та зараз Чалий не бачить підготовки Росії до такого кроку.

Натомість зберігається ризик подальшої ескалації як проти України, так і в Європі.

Що може стати точкою для переговорів?

Чалий вважає, що переломним моментом має стати встановлення певного балансу, після якого Росія зрозуміє, що більше не може досягти своїх цілей військовим шляхом.

Одним із таких індикаторів того, що далі все піде швидше, буде проходження цієї кривої до піку війни. Після піку вона буде вже не такою довгою, а більш різкою, вертикальною. Це станеться тоді, коли буде встановлений баланс і світ та Путін отримають сигнал, що далі він уже нічого не може досягти,

– пояснив дипломат.

Однак навіть після досягнення такого балансу переговори не означатимуть миттєвого завершення війни.

Чалий застеріг від очікування 2028 року

Дипломат також звернув увагу на те, що багато політиків та експертів уже орієнтуються на 2028 рік як на можливий період важливих рішень. Це пов'язано, зокрема, з виборами у США та Німеччині.

Однак Чалий вважає небезпечним сприймати цей рік як наперед визначену точку завершення війни.

Головне – визначити, з якими ресурсами ти підійдеш: кадровими, дипломатичними, фінансовими,

– наголосив Чалий.

Від цього залежатиме, які умови для України будуть можливими в майбутньому та чи варто погоджуватися на певні домовленості вже зараз.