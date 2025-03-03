Європейські лідери прагнуть переконати Трампа підтримати мир в Україні

Великобританія та Франція готують план для США, спрямований на залучення миротворчих сил до України та створення нової коаліції "Європа-плюс". Європейські лідери намагаються переконати Дональда Трампа продовжити взаємодію з Україною та підтримати мирний процес, попри розбіжності між Києвом та Вашингтоном.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Великобританія та Франція активно працюють над планом, який має на меті залучити більшу кількість країн до підтримки України та стабільності в Європі.

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Великобританія та Франція готують план для Трампа

Під час безпекового саміту у Лондоні прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та європейські лідери продемонстрували рішучу підтримку України, однак за лаштунками проводили інтенсивні дипломатичні зусилля, щоб повернути президента України Володимира Зеленського до переговорів із президентом США Дональдом Трампом.

Одним із основних моментів саміту стало питання миротворчих сил, і європейські лідери знову звернулися до США, щоб переконати Трампа продовжувати підтримувати Україну та обговорити можливість введення миротворців на територію країни.

Вихідні переговори стали важливою частиною дипломатичної роботи, спрямованої на відновлення перемовин між Зеленським і Трампом.

Під час саміту в Лондоні обговорювалося створення так званої групи "Європа-плюс", яка включатиме країни, що не входять до ЄС, і Канаду. Всі ці країни повинні будуть підтримати миротворчі місії в Україні.

Кір Стармер наголосив, що Велика Британія, Франція та інші країни працюватимуть з Україною над планом припинення бойових дій, після чого вони планують обговорити його з США.

Проте важливою перешкодою залишаються розбіжності між Зеленським і адміністрацією Трампа, оскільки США чітко заявили, що хочуть публічних вибачень від українського президента, перш ніж відновити переговори.

Європейська оборона та економічні наслідки

Великі зміни в оборонній політиці Європи не обмежуються лише введенням миротворчих сил. Протягом саміту лідери ЄС також обговорювали питання збільшення витрат на оборону в межах 200 мільярдів євро.

Це підкреслює зростаючий тиск на країни Європи для зміцнення власної обороноздатності, особливо в умовах потенційного відступу США від своїх зобов'язань у рамках НАТО.

Такі зусилля можуть прискорити розвиток економіки європейських країн, зокрема за рахунок зростання цін на оборонні акції та зміцнення європейських валют. Це зростання вже відчувається, оскільки євро та злотий збільшили свою вартість відносно долара.

Налагодження діалогу між Трампом і Зеленським є однією з найбільших дипломатичних проблем. Європейські лідери, такі як Макрон, Стармер і Мелоні, вели переговори як з Трампом, так і з Зеленським, намагаючись домовитися про те, як залучити обидві сторони до переговорів.

Однак США мають серйозні вимоги щодо відновлення переговорів, включаючи публічні вибачення від українського президента. Крім того, американська адміністрація продовжує наполягати на тому, що переговори не можуть початися, поки не буде знайдено прийнятний варіант припинення бойових дій і стабілізації ситуації в Україні.

Європейські країни, зокрема Франція та Велика Британія, бачать необхідність у створенні миротворчих сил в Україні, оскільки це може стати важливим кроком до досягнення миру в регіоні.

Але ідея введення таких сил була вже піддана критиці з боку Росії, де міністр закордонних справ Лавров заявив, що будь-які спроби введення миротворців в Україну будуть лише ускладнювати ситуацію.

Крім того, Європейська рада на наступному засіданні має обговорити військовий пакет на 20 мільярдів євро для України, а також можливість створення єдиного спеціального посланця для переговорів щодо припинення конфлікту.

Загалом, плани європейських лідерів щодо миротворців, збільшення оборонних витрат і зміцнення європейської безпеки можуть стати важливим етапом на шляху до мирного вирішення конфлікту в Україні.