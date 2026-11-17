Посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер у четвер, 19 листопада, зустрінуться в Берліні з делегаціями України та ЄС. Головними темами стануть напрацювання дієвих гарантій безпеки та план повоєнної економічної відбудови.

Консультації відбудуться в межах скоординованих дипломатичних зусиль Вашингтона, повідомляє Axios із посиланням на представника уряду США. Цього ж дня американський лідер Дональд Трамп планує провести переговори в Китаї з Володимиром Путіним та Сі Цзіньпіном, де також порушить тему війни в Україні.

Що відомо про переговори

За інформацією джерел видання, головна мета переговорів у столиці Німеччини – напрацювати надійну систему захисту, яка унеможливить будь-яку повторну агресію Москви, а також узгодити чітку стратегію фінансового відновлення української економіки.

Представники Білого дому підтримують безперервний діалог як з українськими та європейськими партнерами, так і з російською стороною.

Про зміст підготовчих процесів заздалегідь поінформували державного секретаря США Марко Рубіо, міністра фінансів Скотта Бессента та керівника апарату Білого дому Стівена Міллера, які супроводжують президента США в поїздці до Азії.

Зустріч у Берліні відбудеться рівно через тиждень після того, як американські посланці закликали Росію надати власні пропозиції щодо повоєнної архітектури європейської безпеки.

Джаред Кушнер також підтвердив регулярні контакти з помічником російського диктатора Юрієм Ушаковим. Водночас у Москві висловлювали невдоволення тим, що залучення країн Європейського Союзу до мирного діалогу з ними попередньо не узгоджували.

Попри заяви Кремля, лідери ЄС уже сформували спільну переговорну групу, до якої увійшли посадовці з Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі, а також представники керівництва Євросоюзу.