Потрібно посилювати тиск на Росію: чи принесуть результат переговори в Абу-Дабі

Дводенні переговори в Абу-Дабі між Україною, США та Росією вже завершилися. Можливо, певний прогрес і буде. Але до завершення війни точно далеко.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів доктор філософії та політичний експерт Андрій Городницький. За його словами, фактично мирні переговори за участі спецпредставників Трампа тривають вже більш ніж півтора року. І значних результатів вони так і не принесли.

За яких умов Росія може припинити війну?

Як наголосив Городницький, в рамках мирних переговорів був певний прогрес. Вже вдавалося проводити кілька великих обмінів полоненими. Однак прогресу в інших питаннях фактично немає. У Кремлі так і відмовляються йти на будь-які поступки. А ті умови, які вони виставляють, точно не є релевантними для українців.

Вони говорять про капітуляцію. Основна загроза для Росії – сильна Україна. Це сильна армія, класне озброєння. Росія також вимагатиме від НАТО, аби там відвели далекобійне озброєння чи контингент на певні рубежі. Чи піде НАТО на це? Враховуючи їхню слабкість, гіпотетично це можливо. Але шанси невисокі,

– зазначив Городницький.

Чого очікувати від переговорів в Абу-Дабі: дивіться відео 24 Каналу

Фактично Росія й надалі буде намагатися знищити Україну. І доки у неї буде така можливість – доти вона це робитиме. Тому, на думку Городницького, фактично чи не єдиний варіант припинити війну – посилити тиск на Росію та обмежити її здатність нападати на інші країни.

Додамо, тристороння зустріч між Україною, США та Росією вже завершилася. Згодом українська делегація поспілкується ще з європейськими партнерами.