У Слов'янськ із танками: ЗМІ розкрили, яку лазівку використає Путін на Донбасі

Росіяни можуть зірвати мирний план і для цього необов'язково використовувати армію. Буде достатньо іншого формування, упевнений Марк Галеотті. До того ж окупанти вже відверто про це заявляють.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spectator.

Як росіяни можуть "переграти" ідею з ДМЗ на Донбасі?

Зараз ворог напирає на ідею демілітаризованої зони (ДМЗ) на Донбасі. Помічник Путіна та його головний переговорник Юрій Ушаков висловив свою думку, який могла б мати вигляд ця зона.

Можливо, там не буде безпосередньо військ, ані російських, ані українських. Так, але буде Росгвардія, буде наша поліція, буде все, що потрібно для підтримання порядку та організації життя,

– сказав Ушаков кілька днів тому.

Ось тут і криється відповідь. Росгвардія може стати тим обхідним шляхом, завдяки якому Росія контролюватиме Донбас.

Довідка. Росгвардія (офіційно – Федеральна служба військ національної гвардії) підпорядковується безпосередньо президенту. Це державна воєнізована організація, щось на кшталт внутрішніх військ, хоч і не входить до складу МВС. Вона охороняє громадський порядок, бере участь у теробороні, бореться з екстремізмом, охороняє режимні об'єкти, забезпечує режим воєнного стану – словом, має багато функцій. Фактично Росгвардія універсальна. І, звісно, її використовують, зокрема, щоб розганяти протестувальників.

Власне, Марк Галеотті повторює те, до чого раніше дійшли українські оглядачі. Путін обов'язково скористається цією лазівкою, а от американці небезпеки не бачать.

Та якщо подивитися на озброєння на балансі росгвардійців, усе стає зрозуміло. 180 тисяч співробітників, важкоозброєні підрозділи швидкого реагування (СОБР, ОМОН, внутрішні війська). 1-й окремий оперативний дивізіон Внутрішніх військ має власні танки, бронетехніку та артилерію. Тобто це повноцінна армія, а не сили правопорядку.

Росгвардія брала участь у вторгненні в Україну у 2022 році, зараз її бійці проводять репресії на окупованих територіях. Певна річ, якщо всі ці танки зайдуть, наприклад, у Слов'янськ, путіністи тільки продовжать репресії.

"Це, в багатьох сенсах, приклад того, наскільки складним є процес встановлення миру в Україні, а також приклад того, наскільки нелогічною є дипломатія Трампа. Зазвичай великі публічні заяви є результатом місяців або років копіткої роботи за лаштунками; зараз же люди намагаються перетворити загальні політичні заяви на реалістичні плани. Ідея створення демілітаризованої зони могла здатися елегантним способом поєднати вимоги Путіна та інтереси України, але все набагато складніше", – акцентував Марк Галеотті.

Що говорить Зеленський про демілітаризовану зону на Донбасі?

Президент сказав, що це несправедливо. Росіяни мають так само відійти, як і ЗСУ. Якщо ж на Донбасі буде якась економічна зона, то не ясно, хто нею керуватиме.