У Росії поставили ультиматум Україні щодо перемовин

Тема мирних перемовин між Україною та Росією знову постала особливо гостро. У державі-агресорці поставили черговий ультиматум.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков прокоментував перемовини з Україною. Про це пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Росія хоче виборів в Україні

Пєсков наголосив, що тема виборів в Україні є важливою для проведення майбутніх переговорів. Водночас є нюанс, який також озвучив речник російського президента.

Він наголосив, що повноваження Зеленського "де-юре закінчено". Також він підкреслив, що "цей факт ніхто не може оскаржити". З цього висловлювання виходить, що Росія не хоче перемовин, поки президентом є Володимир Зеленський.

Однак заяви про те, що його термін скінчився, не є коректними. Вибори в Україні неможливо провести, поки триває воєнний стан. Натомість воєнний стан триватиме поки не закінчиться війна, тому ультиматум Росії неможливо виконати.

Там вже не вперше вдаються до такого стилю спілкування, однак наша держава не погоджується на перемовини на умовах ворога.