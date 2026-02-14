Зовсім не території: ISW назвав несподівану перепону до миру в Україні

Росія намагається переконати США, що єдина перешкода на шляху до мирної угоди – це території. Мовляв, якщо Україна погодиться вивести війська з частково окупованих областей, тоді війна закінчиться.

Україна своєю чергою неодноразово заявляла, що готова розглянути виведення військ із частини неокупованої Донецької області в обмін на реальні західні гарантії безпеки. Однак така поступка Кремль не влаштовує, бо йому потрібні не частина територій України, а вона уся. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Що ж насправді ховається за територіальними вимогами Москви?

Західні джерела повідомляють, що США погодилися з логікою, на якій наполягає Москва: спочатку територіальні поступки України, а вже потім – гарантії безпеки.

Вашингтон нібито не планує укладати безпекову угоду з Києвом до підписання мирної домовленості з Росією та зацікавлений завершити війну до літа 2026 року.

Водночас Кремль акцентує увагу на територіях, уникаючи питання гарантій безпеки.

Росія категорично виступає проти будь-якої західної військової присутності в Україні – зокрема миротворців чи механізмів контролю за припиненням вогню. Це свідчить, що проблема не лише в межах контролю, а й у небажанні Москви погоджуватися на реальні запобіжники нової агресії.

За такого підходу Україна ризикує втратити території, не отримавши надійного захисту в майбутньому. Київ раніше пропонував зафіксувати лінію фронту як основу для переговорів.

Натомість Володимир Путін продовжує вимагати додаткові райони, які російські війська не змогли захопити за роки війни. Зокрема, відведення українських сил із неокупованої частини Донецької області означало б втрату укріпленої оборонної лінії, що є ключовою для захисту регіону з 2014 року.

Передача цих позицій суттєво посилила б військові можливості Росії в разі нового наступу.

Якщо гарантії безпеки не будуть закріплені до територіальних рішень, це створює ризик відновлення бойових дій без чітких зобов'язань партнерів щодо підтримки України.

Відмова Москви погоджуватися на такі гарантії є серйознішою перепоною для миру, ніж позиція Києва. Попри це, Кремль намагається подати Україну як сторону, що нібито блокує домовленості.

Нагадаємо, що серед вимог Росії – повне виведення українських військ із чотирьох областей, відмова від вступу до НАТО, скорочення армії, зміна влади, міжнародне визнання анексій та скасування санкцій. Україна готова до компромісів, але лише за умови надійних гарантій безпеки. Імовірно, Москва розглядає переговори як спосіб досягти тих цілей, яких не змогла реалізувати воєнним шляхом.

Що відомо про перебіг мирних переговорів?