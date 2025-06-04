Навіщо Росія веде переговори: у ISW розкрили справжні наміри Москви

Російська влада не зацікавлена у мирному врегулюванні війни. Вона навпаки продовжує курс на ліквідацію суверенітету України.

Про це йдеться у новому аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW). Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

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Навіщо насправді Росії переговори

На думку експертів, Кремль відкрито визнає свою мету – повне знищення української держави. У звіті згадується публікація заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, де він заявив, що переговори у Стамбулі Росія розглядає не як шлях до "компромісного миру на чиїхось божевільних умовах", а як інструмент досягнення "швидкої перемоги" і повалення української влади.

Медведєв також наголосив, що російський проєкт меморандуму в Стамбулі відповідає цим цілям, пригрозивши знищити будь-кого, хто чинить спротив Москві. Так він відреагував на недавні атаки українських дронів по об’єктах на території Росії 1 червня.

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков спробував представити путінську позицію як спробу "усунути першопричини" війни. Він зазначив, що не варто чекати "негайних рішень" зі Стамбула. Водночас він підтвердив, що Путін зацікавлений у потенційній тристоронній зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом.