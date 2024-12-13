Перемир'я між Україною та Росію: в NBC назвали дату, коли Трамп планує досягти угоди

Команда Дональда Трампа веде переговори з Джо Байденом та українськими офіційними особами щодо припинення війни. Укласти угоду про мир новообраний президент США хоче у перший день на посаді.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC.

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Коли Трамп хоче укласти угоду про перемир'я

Трамп серйозно налаштований на те, щоб досягти перемир'я між Україною та Росією в перший день свого президентства. При цьому команда Трампа поки не повідомила Володимира Зеленського про будь-які потенційні плани.

Трамп справді серйозно налаштований на те, щоб досягти перемир'я в перший день,

– заявили джерела видання.

У ЗМІ додали, що новообраний президент обіцяв припинити війну між Росією та Україною ще до своєї інавгурації. Водночас нині Трамп робить кроки у різних напрямках. Так, він закликає Росію до миру, але водночас припускає, що може скоротити військову допомогу США для України.

Довідка. Інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа запланована на 20 січня 2025 року.

Водночас, як додають у ЗМІ, попри обіцянки Трампа швидко припинити війну, залишається незрозумілим, чи зможе він переконати президента Росії Владіміра Путіна припинити бойові дії, оскільки Москва продовжує наступати на Сході України.

Джерела NBC також стверджують, що радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван провів кілька розмов зі своїм наступником Майком Волтцем. Вони обговорювали актуальну інформацію, але поки що не зачіпали стратегію завершення війни або забезпечення перемир'я. Один з високопоставлених співробітників Білого дому зауважив, що такі переговори дають змогу команді Трампа не бути здивованою будь-якими діями адміністрації Байдена щодо України до дня інавгурації нового президента.

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У ЗМІ додають, що контакти між Зеленським та Трампом були конструктивними та позитивними. Разом з тим, новообраний президент розуміє, що Україна не є перешкодою для досягнення миру, одна загарбницька позиція Путіна може викликати проблеми.

Зокрема колишній посол США в Україні вважає, що немає жодних ознак того, що Путін готовий піти на поступки. Також він вважає, що мета російського диктатора не змінилися й він прагне контролювати Україну.