Президент Чехії Петр Павел заявив, що Росія немає стимулу для переговорів. Усе через відсутність стратегічного прориву на фронті.

Він підкреслив, що попередні пропозиції Росії досі були ультимативними. Вони передбачали безумовну капітуляцію України, а не міцну основу для мирних переговорів.

Дивіться також Зеленський назвав посередників, які можуть бути між Україною та Росією

Як можна примусити Росію до переговорів

Чеський лідер наголосив, що Росія буде продовжувати докладати зусиль, щоб досягти територіальних успіхів в Україні. Він додав, що в цей час важливо надавати підтримку Україні, щоб Росія зрозуміла, що єдиний спосіб закінчення війни – це переговори, а не подальше продовження бойових дій.

Росія не досягла якихось значних територіальних успіхів, і жодних ознак стратегічного прориву з її боку не передбачається, але у неї більше ресурсів, аніж в України,

– додав Павел.

Він також зазначив, що героїзм військових та цивільних в Україні продовжує показувати, що в країни все ще є рішучість та шанс захистити себе.