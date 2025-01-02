Перемовини з Україною – це в принципі програш Росії, – Зеленський

Володимир Зеленський вважає, що перемовини з Україною – програш для Росії. Він це пояснив тим, що Владіміру Путіну не вдалося досягти основної поставленої цілі.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського в інтерв'ю для ТСН. Він відзначив, що важливою під час майбутніх переговорів буде сильна позиція Дональда Трампа.

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Що означатимуть для Росії перемовини з Україною

Володимир Зеленський наголосив на тому, що перемовини з Україною – програш для Росії, адже російським військам не вдалося виконати основного завдання – повна окупація України.

Вони (російські війська – 24 Канал) не виконали завдання, яке поставив Путін. Тобто для нього це дійсно не перемога,

– зазначив президент.

Крім того, він відзначив, що саме через це дуже важливою є сильна позиція Дональда Трампа.

До слова, Володимир Зеленський також заявив, що для довгострокової безпеки Україні потрібні зброя, армія та пакет далекобійних можливостей. Він також підтримує розміщення контингенту європейських держав в Україні.