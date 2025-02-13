Результат перемовин має бути достроковим, а не так, як було після захоплення Криму, – Рютте

Результати переговорів щодо миру в Україні мають бути довгостроковими. Вони не мають стати такими, як це було у 2014 році, коли Росія анексувала Крим.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте під час пресконференції за підсумками зустрічі міністрів оборони Альянсу.

До теми Я не знаю, що в нього в голові, – Рютте відповів, чи вірить у наміри Путіна закінчити війну

Що сказав Рютте про довгостроковість миру в Україні

Марк Рютте наголосив, що всі члени НАТО сьогодні говорять, що, повинен бути мир в Україні, де сотні тисяч людей зазнали поранень з обох боків. Генсек НАТО висловив сподівання, що Білий дім теж такої думки.

І це дійсно жахлива війна, тому повинні закінчити це, але ми повинні зробити все, щоб ці перемовини були проведені таким чином, щоб результат перемовин не розглядався в першу чергу як втрата Заходу, а, по-друге, це повинні бути довгострокові результати,

– сказав генеральний секретар НАТО.

Він зауважив, що треба не допустити подібного сценарію, як бачили після того, як Росія захопила Крим у 2014 році, а також після Мінських домовленостей, коли у 2015 – 2016 році Путін знову почав оскаржувати результати цих угод.

До слова, Марк Рютте також заявив, що Україні ніколи не обіцяли членство в НАТО в межах домовленостей про мир. Водночас генсек НАТО зазначив, що Альянс повинен забезпечити, щоб Путін ніколи не спробував напасти на Україну знову.